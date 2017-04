Javier Sierra es posa davant un programa de misteris i patrimoni a Movistar +

Llegendes i patrimoni. La plataforma Movistar + prepara Otros mundos, un format que recorrerà la geografia espanyola buscant misteris històrics i visitant els espais en els quals tenen el seu origen. Segons informa el portal Vanitatis, aquesta nova aposta, que s'estrenarà pròximament al canal #0, connectarà el patrimoni amb algunes tradicions, llegendes o misteris històrics, artístics i científics, que seran analitzats per diversos historiadors, escriptors i intel·lectuals. L'escriptor Javier Sierra exercirà de guia, introduint els espectadors, en cada lliurament, a la història sobre la qual girarà, com per exemple, l'avistament de naus extraterrestres o el rastre de fenòmens inexplicables.



L'espai estarà dividit en tres apartats: entrevistes, reconstruccions històriques i una ficció. Otros mundos serà produït per la productora independent La Caña Brothers, que ha portat a terme formats com Tabú, We love Tamara o Minuto # 0, entre d'altres. Segons assegura el citat portal Vanitatis, de moment ja s'han enregistrat sis entregues del format.