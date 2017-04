L'espanyol Paco Cabezas dirigirà un capítol de la sèrie «Fear The Walking Dead»

El director sevillà Paco Cabezas serà l'encarregat de dirigir un episodi de la tercera temporada de Fear The Walking Dead, segons va comunicar ell mateix a través del seu perfil de Twitter. El cineasta espanyol, que s'està fent un nom destacat dins la industria de la ficció nord-americana, després de treballar amb altres produccions com Penny Dreadful, dirigirà el desè episodi de la tercera temporada de l'spin-off de The Walking Dead. Els nous episodis arribaran la matinada del diumenge 4 de juny, de forma simultània als Estats Units, a AMC en versió original subtitulada.