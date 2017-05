Netflix millora les advertències de «Por 13 razones»

Tot i revelar-se com una de les grans sensacions de la temporada, la sèrie Por 13 razones també s'ha hagut d'enfrontar a diverses polèmiques, des de la seva estrena, el passat 31 de març. La connexió que ofereix la sèrie entre l'adolescència i el suïcidi ha suscitat nombroses crítiques arreu del planeta. Per aquest motiu, la plataforma Netflix ha decidit prendre mesures, sense modificar el contingut. Fins al moment, abans que comencin els dos capítols més durs de la sèrie, es pot llegir un text que adverteix de la duresa de les imatges, avisant que poden ferir la sensibilitat de l'espectador. No obstant això, la plataforma de continguts en streaming ha decidit afegir noves advertències i reforçar les existents, per intentar millorar els filtres de la seva audiència.



Segons informa el portal Entertainment Weekly, la plataforma ha assegurat que, després del debat que s'ha creat al voltant de la sèrie, han pres la següent decisió: «D'ara endavant, afegirem advertències addicionals abans del primer episodi i una precaució extra per a aquells que es disposin a veure la sèrie des del principi. També hem reforçat el missatge i el llenguatge de les advertències ja existents».



Segons alguns experts, els joves que no estiguin passant pel seu millor moment emocionalment no haurien de veure la ficció, atès que malgrat no incitar a res, podria tenir efectes negatius.