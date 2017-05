El gironí Aray Diez es queda a les portes de guanyar La Voz Kids

La tercera edició de La Voz Kids va viure divendres a la nit una apassionant final en la que el gironí Aday Diez ser un dels candidats a emportar-se el triomf final. Finalment, la guanyadora ha estat Rocío Aguilar, de 14 anys, que obté una beca de formació musical valorada en 10.000 euros i la gravació d'un single amb Universal.

Aray, de Castelló d'Empúries, va cantar 'La quiero a morir' a la final. Amb el seu toc flamenc, el jove empordanès va encandilar el públic i el jurat, però no prou per a aconseguir la victòria final del popular concurs televisiu.

Pots veure l'actuació aquí

Els bessons de Blanes Antonio i Paco, de només 7 anys, també van participar en la darrera gala de La Voz Kids, però no van poder-se classificar per la final. Això sí, van tornar a emocionar el públic del programa, del que es van acomiadar amb una cançó dedicada a las seva família.

Aray Diez Lucena té 13 anys i té molt clar que vol dedicar-se al cant flamenc. La música i la dansa li corre per les venes. La seva mare és ballarina, el seu pare cantaor, i amb ells dos ha viatjat per tot el món trepitjant els escenaris des que era molt petit.

L´any passat Aray va intentar entrar al programa, però es va quedar a les portes. Aquest any, va superar el càsting -es van presentar 30.000 nens de tot Espanya– i va quedar entre els cent finalistes. D´aquests, la meitat han superat les audicions a cegues. Aray, que dubtava entre Antonio Orozco i Rosario, finalment va triar quedar-se a l´equip que tenia la filla de Lola Flores com a coach. "T´he sentit i ens corre el mateix art per les venes" li va dir Rosario.

Aray estudia segon d´ESO a Castelló d´Empúries i compagina els estudis amb classes de cant i, en les darreres setmanes, amb els desplaçaments a Madrid per preparar la cançó amb la qual havia de concursar cada setmana.