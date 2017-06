Netflix aposta per oferir sèries «tria la teva aventura»

La plataforma digital Netflix ha revelat les seves primeres sèries interactives en què l'espectador tindrà el poder de decidir, en certs moments de la història, quin rumb pren la narració del capítol. A través d'un comunicat de premsa, la directora d'innovació de productes a Netflix, Carla Engelbrecht Fisher, va anunciar que El Gato con Botas: atrapado en un cuento épico ja està disponible a tot el món, mentre que Buddy Thunderstruck: la lista de quizá arribarà a la plataforma el pròxim 14 de juliol. Així mateix, Stretch Armstrong: The Breakout es troba en producció i s'estrenarà el proper any.

A l'estil dels llibres Tria la teva aventura, en els quals el lector té l'opció de decidir com continuar la història entre diverses opcions, aquestes sèries permetran a l'usuari de Netflix escollir com es desenvolupa la trama de l'episodi en punts concrets de la narració. «El treball conjunt entre els nostres enginyers a Silicon Valley i les ments creatives de Hollywood va donar a com a resultat un món d'infinites possibilitats de narració a Netflix», explica Carla Engelbrecht Fisher.

«Els creadors de contingut volen explicar històries no lineals com aquestes i Netflix ofereix la llibertat d'explorar, provar coses noves i donar el millor. Com que som una xarxa de televisió per internet, podem innovar en formats, arribar a milions de persones de tot el món a través de diversos dispositius i, el més important, aprendre molt», afegeix l'executiva.

Segons afirmen des de la plataforma audiovisual, la programació infantil, com El Gato con Botas: atrapado en un cuento épico i Buddy Thunderstruck: la lista de quizá, és «l'espai ideal» per provar aquest projecte «ja que als nens els encanta jugar amb els seus personatges preferits i solen manipular les pantalles».

De moment, els continguts interactius es podran gaudir a les smart tv i en dispositius que usin el sistema operatiu iOS, però encara no estaran disponibles a la plataforma web del servei.