«Tarda oberta», el nou programa de tardes amb Ruth Jiménez i Vador Lladó

Coincidint amb la nova temporada de tardor, TV3 estrenarà Tarda oberta, un nou programa que ocuparà la franja de l'actual Divendres. Segons ha informat la televisió pública en un comunicat, en aquest espai, l'entreteniment tindrà molt de protagonisme, sense renunciar a l'actualitat i al territori. El nou programa estarà presentat per Ruth Jiménez i Vador Lladó. Jiménez torna a TV3, on havia presentat programes com Qui corre, vola, En directe o Fes-t'ho mirar. Actualment, Vador Lladó presenta el programa Fricandó Matiner a l'emissora RAC1. El director del nou programa serà Oriol Jara i el subdirector, Pol Izquierdo, que ha dirigit programes a TV3 com Emergències.