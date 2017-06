TV3 perd els drets d'emissió de la Lliga de Campions a partir de la temporada 2018-19

El canal de televisió TV3 ha perdut els drets d'emissió de la competició europea de futbol Lliga de Campions. El canal televisiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) optava a renovar els drets de la competició, que emet des de fa dotze anys, en un concurs en què també competien Mediapro, Movistar Plus, TVE, Mediaset i Atresmedia. L'organitzador de la competició, la UEFA, havia de donar a conèixer ahir qui havia guanyat la licitació sobre els drets per al termini 2018-2021. La decisió no es va fer pública, però TV3 ja hauria estat informada que no ha estat escollida.