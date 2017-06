HBO i Damon Lindelof planegen produir una sèrie sobre el còmic «Watchmen»

La cadena HBO i el productor i guionista Damon Lindelof ( Lost, The Leftovers) negocien adaptar a la televisió i en forma de sèrie el còmic Watchmen, signat per Alan Moore i Dave Gibbons. Segons ha informat el mitjà especialitzat The Hollywood Reporter, el projecte es troba en les primeres fases de desenvolupament i encara no hi ha un acord tancat al respecte. Watchmen narra l'auge i caiguda d'un grup de superherois durant una versió alternativa de la Guerra Freda. Considerat una obra mestra del còmic, Watchmen va ser portat a la gran pantalla amb una pel·lícula homònima el 2009.