Un inesperat final tanca vuit temporades de 'La Riera'

El 24 de maig, tot just un mes abans de l'adeu definitiu, es gravaven les últimes escenes exteriors de "La Riera". Va ser un dia de rodatge especial, una festa tant a la realitat com a la ficció, on es recreava la inauguració de l'hotel de Can Riera. Després de moltes vicissituds, el projecte ideat pel Lluís i l'Ània veu definitivament la llum, tot i que la parella no sembla que ho pugui assaborir gaire. L'Emili, en la seva línia de prepotència i fatxenderia, se n'adjudica tot el mèrit.

"La Riera" tindrà un final condicionat per les moltes coses que han passat al llarg d'aquests vuit anys. Hi ha moltes trames que s'han de resoldre, com saber qui és el culpable de l'assassinat del Claudi; si el Sergi i la Maribel tenen un futur junts; i també si la Mercè està definitivament condemnada a viure dominada per l'Emili. A més, el capítol tindrà una visita totalment inesperada i sorprenent.

L'episodi final es podrà veure dins d'una vetllada especial que començarà a les 22.00, després del "Telenotícies Vespre", sota el títol "El final de la Riera". La gala, plena de sorpreses, comptarà amb la presència de molts dels actors que han passat per la sèrie durant aquestes vuit temporades, com Mercè Sampietro, David Selvas, Jordi Planas, Anna Sahún, Peter Vives, Montserrat Curulla, Jordi Banacolocha, David Bagés o Pep Antón Muñoz. La gala també inclourà un concurs on, a través de les xarxes socials, se subhastaran alguns dels objectes emblemàtics de la sèrie.

Després de l'emissió de l'últim capítol s'emetrà "Desmuntant la Riera", un programa que s'endinsarà en els últims dies de rodatge de la sèrie i que descobrirà, de la mà dels seus personatges i autors, els moments clau de la sèrie, les emocions, intrigues, rivalitats i curiositats viscudes durant aquestes vuit temporades.

D'aquesta manera, el 25 de juny es tancarà un viatge que va començar amb el Sergi Guitart tornant a casa i trobant-se amb una família que era molt diferent de la que ell recordava, i que al llarg d'aquests anys encara ha canviat molt més. Una família de la qual potser voldrà fugir definitivament.