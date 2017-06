Rosa López s'enfronta a les etiquetes amb un «reality»

No és Rosa d'Espanya sinó, simplement, Rosa, tot i que aquesta és una de les «etiquetes» que han acompanyat la cantant des que es va fer famosa a Operación Triunfo. Per això, en el seu propi reality exposarà la seva faceta més íntima, el seu dia a dia, perquè la coneguin tal com és. Soy Rosa, que s'estrena avui dilluns a la cadena Ten, mostrarà al seu públic «la Rosa d'ara», que, si bé continua sent en essència la mateixa, ha evolucionat, segons va explicar l'artista (Láchar , Granada, 1981) en l'acte de presentació, celebrat la setmana passada a Madrid.

«Sempre he somiat amb ser lliure i poder expressar-me com sóc i aquest programa em dona aquesta possibilitat», va explicar la cantant sobre el format, que mostrarà en sis capítols diversos aspectes de la seva vida professional, personal i social, des dels seus hàbits a la seva dieta.

El programa se centrarà, entre altres aspectes, en l'estret vincle que té amb la seva mare, qui apareix en el reality tot i que va ser «difícil» per a ella, ja que, «com totes les mares», és gelosa de la seva intimitat. També es podrà veure la trobada de la cantant amb alguns dels seus companys del concurs Operación Triunfo, del que va resultar guanyadora en la primera edició, com Geno, Mireia, Manu Tenorio i Lorena, guanyadora de la cinquena edició.

Part del procés creatiu del seu últim disc, Kairós, que va sortir a la venda divendres passat, també es mostrarà als espectadors i fans de la cantant. El treball es presentarà en el marc de les festes de l'Orgull gai el proper 1 de juliol, data en què s'acabarà el rodatge del reality.

El director d'antena de Ten, Rafael Herrera, va assenyalar durant l'acte que està «tot obert» per a una segona temporada depenent de la rebuda que tingui la primera. Si això passés, va apuntar, un dels temes que li agradaria mostrar a la cantant és la seva faceta com a estudiant.