Els gironins So de Nou, entre els vuit grups vocals del concurs «Acapela»

Els gironins So de Nou són un dels vuit grups vocals que participen a la segona temporada del concurs Acapela, que el canal #0 de Movistar + estrena aquesta nit, a partir de les 21.30 h. Amb dos solistes de sobrada personalitat, acompanyats per sis integrants més, el seu estil té influència de jazz i gospel, segons ha informat la plataforma. La resta de corals participants són The Cherry's Voices (Vigo), Sometimes (Tenerife), N.D.G (Madrid), Le´Clé & Box (Sevilla), Guancheck (Lanzarote/Gran Canaria), Ditiramba (Madrid) i A Grup Vocal (Barcelona).

En aquesta nova temporada, formada per sis lliuraments, el director de l'escola, Dani Reus, i els mentors (noms propis en l'elit de la Direcció musical, el Beatbox, la Coreografia i les Tècniques vocals) es convertiran en la banda en la qual els alumnes hauran de fixar-se, 1 grup sòlid d'experts en la seva matèria que intentaran treure el màxim de les bandes.

A més, l'escola d' Acapela incorpora a un nou mentor: Manu Piles, professor d'estil i repertori. Tot un professional capaç de fer baix, trompetes i qualsevol registre de veu imaginable.