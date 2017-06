«Joc de cartes» buscarà aquesta nit el restaurant més romàntic de Girona

Marc Reixach, propietari del restaurant München i cuiner autodidacta; Joan Morillo, del Divinum; Joan Borell, del Llevataps, i Toti Pigem, propietari d'Els Jardins de la Mercè, competiran aquesta nit al programa Joc de cartes (22.35 h, TV3) pel títol de restaurant «més romàntic» de Girona, emportant-se també el premi en metàl·lic, de 5.000 euros. D'aquesta manera, Marc Ribas visita la ciutat per trobar-se amb els quatre restauradors, amb qui compartirà taula i vetllades. En el debat posterior, Fora de carta, presentat per Carla Lladó, hi haurà els restauradors protagonistes que, al costat dels col·laboradors habituals, aniran desgranant cada punt calent, divertit o conflictiu que l'espectador haurà acabat de veure.