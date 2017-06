Jorge Brazalez, guanyador de 'Masterchef 5'

Jorge Brazalez ha viscut "el partit de la seva vida" en proclamar guanyador de la cinquena edició del concurs "Masterchef" durant una gran final en què l'exfutbolista, de 28 anys, es va imposar a Edurne i Nathan amb un menú aplaudit pel jurat i pel xef Joël Robuchon que homenatjava les seves "arrels granadines".



Un gaspatxo de xirimoies, un be "Al-Andalus" i un canonet de ricotta i ametlles titulat "El petó de Jorge" van constituir l'aposta del vencedor de la nit, que va assenyalar que un antic somni complert de jugar a l'Atlètic de Madrid ha estat "superat per golejada" en guanyar la cinquena edició de "Masterchef".



Aquesta ha estat la primera edició del concurs amb una final "a tres" que, des de fa uns dies, ha estat envoltada d'especulacions per l'emissió d'unes imatges que, suposadament, donaven pistes sobre el que seria el triomfador d'aquesta final, en la qual Nathan es s'ha quedat a les portes amb un segon lloc i Edurne ha quedat en tercer lloc.





¡Un momento único este cambio de #MasterChef! Acaban de dejar de ser cocineros amateur :) pic.twitter.com/Qml8CIrcjS — MasterChef (@MasterChef_es) 28 de junio de 2017

Objectiu: seduir el cuiner més llorejat del món

Al costat d'aquest trio finalista competien per l'anhelat títol al començament de la nit Elena (quart lloc) i Miri (cinquè), que van intentar fer-se lloc en una final per a la qual només tenia accés directe Edurne, la concursant més veterana en l'última fase del concurs, emesa abans del previst -en dimecres i no en diumenge-, com la resta de programes. Abans que arribés aquest moment decisiu, estaven en l'aire els dos últims bitllets per al "combat".El primer que ho va aconseguir va ser Jorge en elaborar un plat "molt semblant" al proposat per Paolo Casagrande, cap de cuina del restaurant Lasarte Martín Berasategui, que va marcar els passos necessaris perquè els aprenents copiessin el seu complex colomí a la brasa amb picada de cítrics .Només quedava l'última jaqueta curta blanca, disputada al madrileny hotel Relais & Chateau Orfila, on els aspirants van cuinar un menú degustació de sis plats dissenyat per Jordi Cruz.Un desafiament gastronòmic molt tens que van servir a vuit membres de la Reial Acadèmia de la Gastronomia i en què va destacar Nathan, el tercer i últim nom que s'unia als d'Edurne i Jordi per lluitar en la temuda final.Envoltats al plató pels seus familiars i companys, els tres aspirants al títol de millor cuiner "amateur" van viure amb nervis el duel definitiu, aquest en el que havien de seduir amb les seves creacions el paladar de l'habitual jurat del programa, format per Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera i Pepe Rodríguez.I també el de Joël Robuchon, el cuiner més llorejat del món, elegit el 1990 com "el xef del segle", que té en el seu poder 28 estrelles Michelin repartides entre els seus restaurants.Per un combat entre fogons d'aquesta mena, Jorge -que es va emocionar al retrobar-se amb el seu germà-, va apostar per un menú "amb molta identitat" que recordava les seves arrels granadines, mentre que Nathan va apostar per un plat "d'avantguarda" i Edurne va preferitr recórrer a la seva "cuina tradicional", a la qual va aplicar les tècniques apreses en els últims mesos.Tres propostes personals molt variades que van acontentar tan el jurat com Robuchon, i que complicaven la tasca de deduir amb claredat el nom del guanyador fins al moment en què va ser anunciat. Desapareixia així la intriga dels espectadors en conèixer el nom del concursant triomfador, que va presentar el "millor" dels entrants, segons el xef francès, i que va aconseguir lloances del jurat per un menú que incloïa un plat principal "de deu" i unes postres "ben executades".Gràcies a aquest esforç, Jorge Brazalez va alçar, emocionat, el trofeu que acredita la seva victòria i es va endur un premi en metàl·lic de 100.000 euros, així com amb la publicació del seu propi llibre de receptes i una formació gastronòmica a la prestigiosa Basque Culinary Center.