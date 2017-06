Un documental denuncia l'entramat de maniobres en el Ministeri de l'Interior

«El sistema és tan corrupte que acaba expulsant els més decents». Aquesta és una de les sentències amb què conclou el documental de Mediapro Las cloacas de interior, un treball d'investigació que reuneix testimonis inèdits que denuncien l'entramat de maniobres ocultes en el si del Ministeri de l'Interior. Entre aquests testimonis hi ha l'excap d'Assumptes Interns de la policia espanyola Marcelino Martín Blas i el comissari ara jubilat Jaime Barrado. En la presentació als mitjans de comunicació, Jaume Roures, que ha dirigit el documental, va explicar que després del contingut de les converses entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso revelat pel diari Público, els va semblar «evident que aquella no era una pràctica que s'hagués fet per a l'anomenada Operació Catalunya, sinó que s'arrossegava i estava enquistada en les estructures de l'estat des de feia molt de temps». Mediapro està negociant l'emissió per televisió del documental, però encara no ha tancat cap acord.