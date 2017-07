La cantant Isabel Pantoja tindrà la seva primera sèrie autobiogràfica

La productora BTF Media serà l'encarregada de dur a terme la primera sèrie biogràfica autoritzada d'Isabel Pantoja, una producció internacional en la qual la cantant tindrà «veu i vot» en tot el procés creatiu i de càsting, i que es presentarà el proper 18 d'octubre al MIPTV de Canes. Així ho van anunciar Francisco Cordero, director de BTF Media, i Oriol Uría, soci espanyol d'aquesta productora que desembarca a Espanya amb aquesta sèrie de l'artista, així com amb la dedicada al futbolista Diego Armando Maradona, que està en plena «part creativa», i la durada de la qual serà entre 10 i 15 hores, com van avançar.

Segons va informar Uría, la «biopic» d'Isabel Pantoja, que porta ja sis mesos de treball, encara està en el «començament del context de recerca del personatge», tot i que el repartiment encara no està format. «Encara no hi ha càsting fet ni res, estem començant aquest nou camí amb ella. Isabel serà part del procés creatiu i té veu i vot en el càsting i en la creació», va afegir Uría. En aquests sis mesos de converses amb l'artista i amb el seu germà Agustín Pantoja, la cantant sevillana no ha marcat «cap línia vermella» ni han tingut «cap reticència» per part de tots dos.