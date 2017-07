La missió impossible de trobar un pis de lloguer a Barcelona, al «30 minuts»

Trobar un pis de lloguer per sota dels 700 ?, a Barcelona, s'ha convertit en una missió impossible. Sobretot als barris més cèntrics. Hi ha poca oferta i la demanda és molt alta. «Barcelona és una de les ciutats amb més qualitat de vida d'Europa. Estem a la Champions del que és la demanda internacional», afirma el director de la divisió de lloguer de la immobiliària de luxe Engel & Völkers, «i per al client estranger, el lloguer a Barcelona és barat». Aquest és el tema sobre el qual girarà el documentar d'avui del 30 minuts que porta per nom Barcelona es lloga.

També es podrà veure la versió de l'ajuntament de la ciutat, el qual intenta pal·liar una situació desesperada per a molts llogaters. La ciutat ha reforçat les inspeccions de pisos turístics il·legals per forçar els propietaris que els retornin al lloguer tradicional. També s'ha engegat un cens de pisos buits. Als propietaris se'ls ofereix un paquet d'ajudes per animar-los a posar preus raonables. El problema de fons és l'escassedat del parc municipal d'habitatge, que a Barcelona és d'un 1,5%.