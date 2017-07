«Toy Boy» planteja l'home com a objecte de desig a través d'un «stripper»

La dona com a objecte sexual és protagonista de múltiples produccions, però fins ara no s'havia plantejat que un home senti la frustració de només ser valorat pel seu cos. La sèrie Toy Boy hi posa remei amb Hugo, un stripper de cos escultural que treballa en un luxós ambient.

Produïda per Plano a Plano, les seves «en principi» dues temporades es gravaran a Màlaga a partir de febrer de 2018, segons va avançar el seu productor, César Benítez, que destaca l'originalitat d'abordar l'assumpte des d'una òptica masculina