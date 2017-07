Toni Soler presenta un cara a cara amb Pau Gasol al «Fora de sèrie» de TV3

El director de Minoria Absoluta, Toni Soler, i l'estrella del bàsquet Pau Gasol se citen aquesta nit al Fora de sèrie de TV3.

El programa recorrerà diverses localitzacions especials per a Gasol. Primer conversaran al parc de Marianao, a Sant Boi de Llobregat, on el jugador explicarà els seus records d'infantesa i parlarà de la família i, també dels amics que té a Catalunya i als Estats Units.

Més tard Soler s'interessarà pels gustos de Gasol, que revelarà la seva passió per l'òpera i donarà els seus punts de vista sobre les qüestions de més actualitat dels Estats Units i de Catalunya.

En aquest sentit, a l'avanç del programa que ha ofert TV3 ja s'han pogut escoltar part de les declaracions de Gasol, on l'esportista afirmava que entenia que la gent estigués descontenta amb la seva opinió.

Soler i Gasol també parlaran de la importància que té l'esport per als joves. Per aquest motiu visitaran el complex esportiu de l'Hospitalet Nord, un dels campus de l'acadèmia que el jugador impulsa per fomentar la pràctica del bàsquet.

A la part final de l'entrevista Soler preguntarà per la faceta més esportiva de Gasol, que repassarà la seva trajectòria a l'NBA, parlarà del seu futur professional i reflexionarà sobre el moment de retirar-se.

Finalment, periodista i jugador es traslladaran a la seu de la Fundació Gasol, dedicada a lluitar contra l'obesitat infantil i fomentar els hàbits saludables a les famílies. Allà Gasol explicarà els projectes que estan portant a terme i revelarà l'imminent trasllat d'una nova seu a Sant Boi.

El programa s'emetrà a les 22:40 h, després del 30 minuts.