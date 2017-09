TV3 reformula totes les franges i estrena una desena de programes a la graella

TV3 arrenca una nova temporada amb una reestructuració general de la graella amb l'estrena d'una desena de programes aquesta tardor. Els canvis a la programació de la televisió pública comencen a primera hora, amb un nou format d' Els Matins amb Lídia Heredia, molt centrat en l'actualitat.

A partir de les 10.40 h prendrà el relleu matinal A tota pantalla, un nou magazín dirigit per Núria Roca. Es tracta d'una aposta per l'entreteniment sense una vinculació directa amb l'actualitat amb més de 25 seccions diferents i diferents col·laboradors en cada una d'elles.

La nova aposta de TV3 per a les sobretaules és la sèrie Com si fos ahir, que versa entorn a una colla d'amics que es retroben al cap d'uns anys a l'enterrament d'un d'ells. La sèrie donarà pas a Tarda oberta, un espai presentat per Ruth Jiménez i Vador Lladó que ha començat aquesta setmana amb una audiència per sota de l'esperada i que, segons precisen els presentadors i el mateix director de la cadena, requerirà canvis «per millorar-lo i recuperar les expectatives».

Just abans del TN Vespre, Toni Soler capitanejarà Està passant, un informatiu satíric sobre l'actualitat que comptarà amb la col·laboració de Jair Domínguez i Òscar Andreu.

La nova aposta per a la televisió pública inclou també canvis el dissabte a la nit, amb l'estrena de Preguntes freqüents de Ricard Ustrell amb codirecció de Montse Tió que abordarà l'actualitat a partir de tertúlies, debats i entrevistes.

La ficció tornarà també a les nits de tardor de la mà de Merlí, que encetarà la tercera i última temporada. Catorze capítols que s'emetran una hora abans que fins ara, a les 22 h, per afavorir que el públic jove la pugui seguir. Paral·lelament, també s'estrenarà el Merlinari, un programa que inclourà un making of de la sèrie, entrevistes amb l'equip de rodatge i un recorregut per dotze instituts de batxillerat de Catalunya per abordar amb estudiants els temes que hauran sortit a la sèrie.

Aquesta setmana, els espectadors ja han pogut analitzar el nou Telenotícies comarques, dirigit per Núria Solé, de més durada i sense desconnexions. L'espai dona pas al TN Migdia, que canvia de presentadors i que conduiran Carles Prats i Raquel Sans. El periodista Toni Cruanyes continuarà comandant el TN Vespre i Ramon Pellicer i Cristina Riba conduiran l'informatiu dels caps de setmana.