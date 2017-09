Polèmica amb Juan y Medio per tallar la faldilla de la seva companya a Canal Sur

Juan y Medio sap donar de que parlar a través dels seus programes de televisió. Abans era carn de zàping, i ara, per descomptat, de Twitter. Perquè el que té el món 2.0 és la immediatesa absoluta i la possibilitat d'increpar o escriure al protagonista de torn.

Així, el presentador de Canal Sur porta uns dies rebent de tot menys floretes per tallar-li la faldilla a la seva companya de fatigues, Eva Ruiz, en directe. La copresentadora va reptar a y Medio a ballar en el programa i el va amenaçar amb tallar-li uns pantalons, al que el presentador no va dubtar a avançar-se i va acabar per complet amb el vestit de Ruiz, que entre crits es va amagar entre bambolines. El presentador torna al seu lloc una vegada que ella ha abandonat el plató amb el vestit destrossat, i diu: "Què passa, que només pot tallar ella? Ella ha tingut un detall i jo ho sabia des del principi: aquest no són els meus pantalons, són d'un altre ".



I tot i que sembla una broma i ella en tot moment somriu davant l'acte de Juan y Medio, el cert és que els comentaris a les xarxes socials no s'han fet esperar. Sembla que el presentador és reincident en això de crear polèmica. Teresa Rodríguez, coordinadora de Podem Andalusia, va publicar el vídeo del moment a Twitter i, en menys de dues hores, va superar els 5.000 retuits.





¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) September 8, 2017