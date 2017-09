Més misteri i noves cares a la sisena temporada d'«Amar es para siempre»

Una important trama laboral, esdeveniments històrics, triangles amorosos, misteri i noves cares són alguns dels ingredients de la sisena temporada de la sèrie Amar es para siempre, que va arrencar ahir amb les incorporacions d'actors com Víctor Clavijo, María Adánez, María Barranco i Olivia Molina.

Després d'una cinquena temporada carregada d'emoció i intriga, arriba a Antena 3 la «nova etapa» d'una sèrie diària molt consolidada a la graella de la sobretaula. Els seus més de mil capítols emesos i el seu interès per aportar sempre «alguna cosa nova» és «una garantia» per als nous actors que s'uneixen a l'equip, segons explica Víctor Clavijo. «Això és el que et dóna incorporar-te a una sèrie que saps que funciona i per la qual han passat actors boníssims. Però, a més, és que estàs molt cuidat», assenyala l'actor. El seu fitxatge s'uneix al dels ja esmentats i al de Meritxell Calvo, Jacobo Dicenta, Ruth Núñez, José Luis Torrijo, Sonia Almarcha, Sebas Fernandez, Jorge Usón, Fernando Cayo, Jonàs Beramí i Guillermo Barrientos.