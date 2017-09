Netflix ironitza amb la «caixa B» del PP en un vídeo promocional de la sèrie«Narcos»

La plataforma digital Netflix acaba de llançar un vídeo promocional de la sèrie Narcos, la qual va estrenar la tercera temporada el passat 1 de setembre, titulat «com portar una caixa B». En ell es mostra un full comptable on apareixen els cognoms de Rajoy, Rato o Cospedal. El vídeo, protagonitzat per l'actor espanyol Javier Cámara, que dona vida a la sèrie a Guillermo Pallomari, un comptable que treballa per al narcotràfic, dona indicacions sobre com portar una caixa B: «suborns, mètode i lògica, blanqueig, comissions, però sobretot que no enxampin el tresorer».