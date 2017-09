Netflix arrenca amb «Narcos», «Strangers Things» i «The Crown»

La plataforma digital Netflix encara els propers mesos amb les noves i esperades temporades de les seves sèries originals Narcos, Strangers Things, The Crown i Las chicas del cable, a més de les pel·lícules Bright, protagonitzada per Will Smith , i Fe de etarras, de Borja Cobeaga.

Si el setembre ha començat amb la tercera temporada de Narcos, el 27 d'octubre arriba la segona d' Stranger Things; al desembre tornaran Las chicas del cable, que anuncien tercera temporada per 2018, i la «noia» de la Corona britànica, la reina Isabel, en la segona temporada de The Crown. Pel que fa a les pel·lícules, el 12 d'octubre s'estrenarà Fe de etarras i el 22 de desembre, Bright.

Segons explica la responsable de Netflix per a Espanya i Portugal Tamara García-Noblejas, la temporada ve «carregada» de novetats, també en continguts llicenciats amb nous capítols de Suits, la clave del éxito; la sèrie animada Los guardianes de la Galaxia, i la primera temporada de Timeless, la sèrie basada en l'espanyola El ministerio del tiempo.