La 1 estrena els seus nous programes matinals i incorpora Macarena Berlín

La 1 de TVE estrena avui les noves temporades dels seus programes La mañana, presentat per María Casado i Fernando de la Guardia; Amigas y conocidas, liderat per Inés Ballester; i Saber vivir, que arriba i estrena imatge amb la periodista Macarena Berlín com a presentadora.

La nova edició del magazín La mañana arriba avui, a partir de les 10.00 hores, amb María Casado, que repeteix al capdavant del programa per segona temporada i que ara estarà al costat d'un nou copresentador, el periodista Fernando de la Guardia, procedent de Canal Sur. Aquesta nova edició del programa seguirà informant sobre el que està passant i tindrà una aposta important per la investigació.

Per la seva banda, Macarena Berlín, la nova presentadora de l'espai de salut Saber vivir que ha treballat en els programes de la Cadena SER Hoy por hoy y Hablar por hablar, va assegurar sentir-se «molt afortunada» d'enfrontar el repte de passar de ràdio a televisió al costat de María Casado i Inés Ballester.