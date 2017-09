Arriba la tercera i última temporada de «Merlí» amb l'estrena de l'espai «Merlinari»

Els fans de Merlí estan d'enhorabona, ja que avui s'estrena la tercera temporada de la sèrie. Amb ella arriba l'espai Merlinari, on participaran els protagonistes de la sèrie i estudiants d'una dotzena d'instituts de tot Catalunya. Cada setmana, després de l'emissió del capítol de Merlí, els grans temes de la sèrie tindran continuïtat en aquest programa en format documental-entreteniment, de 25 minuts, que també inclourà continguts com el making of i entrevistes a l'equip de rodatge.

Fer-se gran, rebel·lar-se, el postureig, les creences, el sistema escolar, la pèrdua, l'èxit, el sexe i la diversió seran qüestions que es posaran a debat en aquest espai televisiu, que també es converteix en un espai físic itinerant, construït expressament per fer parada en dotze instituts catalans. Pel Merlinari, hi passaran estudiants de Batxillerat de Tarragona, Girona, Barcelona, Viladecans, Granollers, Sabadell, Tortosa, Lleida, Canet, Manresa, la Seu d'Urgell i Figueres. En cada institut, els joves parlaran sobre temes que els afecten i que formen part del contingut de la sèrie. A més, Merlinari ha fet un seguiment del rodatge de la tercera temporada de Merlí. Amb l'objectiu de mostrar tot el procés i la seva complexitat, ha entrevistat els actors protagonistes i una part de l'equip tècnic i artístic que ha treballat en la que serà l'última entrega de Merlí. Amb ells, ha compartit les vivències del rodatge, que també formaran part del Merlinari.

Aquesta setmana es mostrarà el making of de la primera seqüència que hauran vist els espectadors una estona abans. Els personatges es retroben després de les vacances nadalenques i es presentaran les noves incorporacions entre el col·lectiu de mestres. Carlos Cuevas serà el fil conductor d'aquest primer capítol de Merlinari. El programa l'acompanyarà durant el rodatge i parlarà de Pol Rubio, un personatge ple de matisos que ha viscut una evolució important al llarg de les tres temporades. Aquest cop el Merlinari es desplaçarà fins a l'institut Lluís Domènech i Montaner de Canet.