La 2 busca des d'avui els indrets més màgics d'Espanya

Recorrent diversos indrets d'arreu d'Espanya per trobar els escenaris més màgics i els personatges més sorprenents. Aquesta és la filosofia d' Un país mágico, el nou programa que s'estrena aquesta tarda a La 2 de Televisió Espanyola, i en el qual l'il·lusionista Miguel Romero Miguelillo viatjarà per diverses ciutats, descobrint mitjançant els seus jocs i trucs, els seus racons més singulars. Per fer-ho, el mag comptarà en cada lliurament amb la complicitat de diversos personatges lligats a la cultura, l'esport o la gastronomia de la ciutat, amb els quals compartirà secrets i moltes il·lusions.

A Un país mágico, Miguelillo descobrirà les zones amb més encant del país i els testimonis de persones especials de diferents àmbits culturals de la zona als que fascinarà amb increïbles trucs relacionats amb les seves històries. Entrevistarà cantants, actors, esportistes, artesans i artistes locals, protagonistes de la vida diària d'aquests llocs que demostraran que un país és màgic per la màgia de la seva gent.

Un viatge a bord de la seva inseparable «Travel», una motocicleta sidecar damunt de la qual pujaran molts dels convidats del programa. D'aquesta manera, l'espai visitarà visitarà Zamora, Valladolid, Salamanca, Cáceres, Cadis, Sevilla, Lugo, Ourense, València, Toledo, Ciudad Real, Astúries, Guadalajara, Terol, Saragossa, Burgos, Palència, Navarra, Barcelona i Madrid.