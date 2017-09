«Volando voy» es fixa en els problemes ambientals provocats pel canvi climàtic

El canvi climàtic és ja una realitat que afecta la producció d'aliments, el subministrament d'aigua potable, la contaminació dels mars i l'extinció d'animals i plantes. Espanya, per la seva situació geogràfica i característiques socioeconòmiques, és molt vulnerable a aquests canvis. Per aquest motiu, la tercera temporada de Volando voy, que arrenca aquesta nit a Cuatro, intentarà aportar el seu granet de sorra mostrant com petits gestos individuals i la consciència i treball col·lectius de la gent dels pobles poden ajudar a preservar el medi ambient i sostenir la forma de vida del país.

El programa, que comptarà amb la participació especial de Mercedes Milá a la serra de Grazalema, Álex González a la ria d'Arousa i Miguel Ángel Revilla a Cantàbria, seguirà aportant la seva ajuda per intentar solucionar els problemes que es plantegen a cada zona. Per a això, Jesús Calleja seguirà interactuant amb els personatges de cada regió escoltant les seves necessitats, treballant amb ells per millorar la seva situació i mostrant la seva terra a bord de l'helicòpter.