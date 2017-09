HBO confirma que treballa en un total de cinc noves sèries basades en «Joc de trons»

El canal HBO ha confirmat de manera oficial que treballa en una cinquena sèrie situada en l'univers de Joc de trons. Segons informa el portal Formula TV, Bryan Cogman, que ha treballat com a guionista en la sèrie des de la primera temporada, serà l'encarregat d'escriure el cinquè projecte de preqüela. La cadena manté en secret els detalls dels cinc projectes, tot i que George R.R Martin ja ha deixat clar que cada un d'ells és una preqüela i no un derivat o spinoff, i que cap dels actors principals de la sèrie hi estarà involucrat.