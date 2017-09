Els premis Iris reconeixen Telemadrid, Isabel Coixet i «Masterchef»

L'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió ha reconegut amb un Premi Iris del Jurat 2017 la cobertura de Telemadrid de la celebració del World Pride el passat estiu. Nacido en Siria, una coproducció de Movistar + i Canal Sud, ha també guanyat un premi Iris per la seva «capacitat d'unir talent i voluntats». Un altre guardó ha recalat a Spain in a Day, el documental d'Isabel Coixet elaborat a partir de centenars de vídeos de ciutadans per a La 2. També rebrà el seu premi el pròxim 24 d'octubre, la primera edició del concurs de La 1 de TVE Masterchef Celebrity.