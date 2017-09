CBS planeja una sèrie basada en la novel·la negra «LA Confidential»

La cadena CBS prepara una sèrie televisiva basada en LA Confidential, el clàssic de la novel·la negra signat per l'escriptor nord-americà James Ellroy que el 1997 ja va tenir una popular i aclamada adaptació a la gran pantalla. Segons ha informat Deadline, el productor Arnon Milchan, que ja va estar darrere de la pel·lícula, prendrà les regnes d'aquesta sèrie. Ambientada entre el glamour i els baixos fons de Los Angeles en els anys 50, aquesta producció relatarà com es creuen els camins de tres detectius d'homicidis, una reportera i una actriu de Hollywood amb una investigació sobre un assassí en sèrie com a teló de fons.

Dirigida per Curtis Hanson, que va morir el 2016 als 71 anys, la versió fílmica de LA Confidential (1997) va retre un brillant homenatge als codis i arquetips del cinema negre. Amb Kim Basinger com a femme fatale al costat de Russell Crowe, Kevin Spacey i Danny DeVito en el seu elenc, LA Confidential va rebre nou nominacions als Oscar però finalment es va dur només dues estatuetes: la de millor actriu secundària per Basinger i la de millor guió adaptat per Hanson i Brian Helgeland.