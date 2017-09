Disney Channel prepara una nova versió del film «El regreso de las brujas»

Disney Channel està preparant un remake de la mítica pel·lícula de 1993, El regreso de las brujas ( Hocus Pocus). Segons el portal Deadline, el projecte es troba encara fent els seus primers passos però comptarà amb un guió adaptat per Scarlett Lacey ( The Royals) i amb David Kirschner, productor de la pel·lícula original, com a productor executiu. Qui no tornarà serà Kenny Ortega, que va dirigir el film original a més d'algunes de les pel·lícules més reeixides de la cadena com High School Musical o Descendants. En les properes setmanes es podria saber l'elenc.