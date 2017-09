Juanma López Iturriaga presentarà «Crush», el nou concurs de La 1

L'exjugador de bàsquet Juanma López Iturriaga serà el presentador de Crush, el nou concurs que prepara La 1 de Televisió Espanyola en el qual els participants hauran de contestar correctament una sèrie de preguntes per evitar ser aixafats per enormes caixes fortes. Cada setmana dos equips de quatre persones cada un, i acompanyats per un personatge famós, s'enfrontaran a vuit preguntes que hauran de respondre per arribar a la fase final i obtenir el gran premi en metàl·lic que s'oferirà cada setmana, segons va informar ahir RTVE en una nota.

López Iturriaga, que després del seu pas per espais esportius com Contraataque o El Friqui, ja ha presentat concursos com Supervivientes, El rompecabezas i Flash, el juego de las noticias, serà l'encarregat d'acompanyar els jugadors de Crush, que es troba en fase de producció. El concurs, segons RTVE, comptarà amb elements que el diferenciaran d'altres programes de preguntes i respostes, com un «llimbs» en què romandran els concursants que siguin aixafats per les caixes fortes, des d'on podran animar.