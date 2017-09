Víctor Branch, el gironí que fa emocionar Malú a La Voz

El cantant i compositor gironí Víctor Branch serà un dels concursants del popular concurs musical televisiu La Voz. Branh va participar en el programa d'aquest divendres, en el que els diferents 'coaches' segueixen formant els seus equips en audicions a cegues.

Branch va cantar 'Don't drema it's over' en una actuació que va emocionar Malú, que l'ha incorporat al seu equip. De fet, Malú va ser l'única coach que va prémer el polsador. "Aquests tres són molt ximples? I m'encanta", ha comentat l'artista en veure que Juanes, Manuel Carrasco i Pablo López no s'havien girat. En aquest enllaç pots veure l'actuació de Branch al concurs. www.telecinco.es/lavoz/Malu-encantada-actuacion-Victor-Branch_2_2443380287.html



Un jove amb una sòlida trajectòria

Víctor Branch resideix des dels 5 anys a les comarques gironines i ha anat forjant una sòlida trajectòria musical. Format a l'Escola de Música de Torroella de Montgrí i al Conservatori de Girona, va arribar a ser cantant de l'orquestra Costa Brava. L'any passat va treure el seu primer disc (Introspective, del segell Visceral Records), que ha portat a diferents escenaris de tot Catalunya. Es tracta d'un disc amb clares infuències de la música soul i funky.





Aquest estiu l'hem pogut escoltar en diferents actuacions a Girona, com la que va fer als Jardins de Marimurtra de Blanes o en el concert col·lectiu d'homenatge a Lluís Llach a Verges.





Aquí el podem veure en una actuació al Sunset de Girona el maig de l'any passat





