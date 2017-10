Paco Lobatón tornarà a la televisió amb «Desaparecidos»

Paco Lobatón torna a TVE per seguir el rastre dels desapareguts.

Paco Lobatón torna a TVE per seguir el rastre dels desapareguts.

Gairebé vint anys després de finalitzar les seves emissions a Televisió Espanyola, es recuperarà el mític programa ¿Quién sabe dónde? amb una nova versió que portarà per títol Desaparecidos i que comptarà amb el seu presentador titular, Paco Lobatón.

L'anunci el va fer dijous el president de RTVE, José Antonio Sánchez, qui en la seva compareixença al Congrés dels Diputats, va explicar que el nou format de producció pròpia tindrà com a objectiu donar suport a la recerca activa de persones que es troben en parador desconegut a diversos punts d'Espanya.

Un grup de periodistes «recorrerà Espanya buscant les últimes novetats» sobre els casos de les persones desaparegudes, es donarà suport a les xarxes socials i estarà completat per una aplicació mòbil. D'aquesta manera, aquest nou espai, encara sense data d'estrena, seguirà el rastre de l'emblemàtic format que la mateixa cadena pública va emetre entre 1992 i 1998, convertint-se en un dels grans fenòmens televisius de la dècada dels noranta.

No serà aquest el primer cop que s'intenta repetir l'èxit del format amb Paco Lobatón al capdavant. El 2007 el periodista andalús va fer el salt a Antena 3 tot presentant Los más buscados, una adaptació del format nord-americà The most wanted, del qual es van emetre un centenar de programes.