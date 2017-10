Fox treballa en una nova versió de la sèrie «Kung Fu» amb una dona de protagonista

Fox ha posat en marxa una nova versió de Kung Fu, la llegendària sèrie dels setanta protagonitzada per David Carradine, que tindria com a protagonista una dona. El projecte, que porta el segell del productor Greg Berlanti, encara es troba en la fase inicial però la cadena s'ha compromès a realitzar el pilot. Wendy Mericle, productora executiva d' Arrow , serà l'encarregada d'escriure el pilot d'aquesta seqüela de la sèrie original creada per Ed Spielman. Ambientada el 1880, explicava les aventures d'Kwai Chang Caine, un monjo shaolin que viatja al Vell Oest americà i és un expert en arts marcials.