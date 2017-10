Kristen Stewart es podria convertir en una de les noves «Ángeles de Charlie»

Quinze anys després de l'estrena de l'última versió cinematogràfica, Los Ángeles de Charlie es preparen per tornar. La sèrie, protagonitzada per Kate Jackson, Farrah Fawcett i Jaclyn Smith, comptarà amb una nova adaptació al cinema, de la mà d'Elizabeth Banks, que arribarà previsiblement el juny de 2019. Pocs detalls es coneixen sobre el projecte, tot i que ja hi ha un primer nom sobre la taula. Es tracta de Kristen Stewart, protagonista de la saga Crepúscle, que podria donar vida a una de les famoses agents, com ja van fer en el seu moment Cameron Diaz, Drew Barrymore, i Lucy Liu.