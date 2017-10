«V de Vendetta» podria fer el salt a la televisió de la mà del britànic Channel 4

El còmic V de Vendetta, que ja va ser adaptat el 2005 a la gran pantalla en la reeixida pel·lícula dirigida per l'australià James McTeigue, podria arribar pròximament en format de sèrie televisiva, de la mà de la cadena britànica Channel 4. L'obra, una distopia futurista creada per Alan Moore i David Lloyd en els anys vuitanta, consta de deu volums ambientats en un Regne Unit sotmès a una dictadura feixista –en un món gairebé en ruïnes per una llarga guerra nuclear– que controla minuciosament les idees, les paraules i les accions de tots els seus ciutadans. Enmig d'aquest clima de silenci i repressió, un misteriós home que s'amaga rere la màscara de Guy Fawkes organitza una revolució.