«La Casa de Papel» tornarà a Antena 3 el pròxim 16 d'octubre

La recta final de La Casa de Papel, la sèrie d'una sola temporada que Antena 3 va dividir en dues parts, s'emetrà a partir del 16 d'octubre a la cadena del grup Atresmedia. Aquesta ficció, protagonitzada entre d'altres per Úrsula Corberó, Alba Flores i Paco Tous, narra les aventures i desventures d'un equip de lladres que s'arrisca a donar un cop espectacular: atracar la Casa Nacional de la Moneda i Timbre. Amb una mitjana de gairebé 2,7 milions d'espectadors (16,6 per cent de quota de pantalla) i premiada com a Millor Ficció Nacional i Millor Direcció en la IX edició del Festival de Televisió de Vitòria (FesTVal), la sèrie promet «adrenalina, emocions fortes i molta acció en el desenllaç del major atracament de la història», segons explica la cadena.

En aquesta última etapa, després dels nou episodis emesos, la situació del Profesor (Álvaro Monte) es complica, ja que la policia ha descobert la casa de camp on, durant cinc mesos, van planejar el cop i les petjades i restes d'ADN possibilitaran la identificació dels atracadors. Mentrestant, a l'interior, els ostatges compten i empaqueten bitllets amb l'esperança de rebre un milió d'euros, mentre que augmenta el nerviosisme de la banda en no tenir notícies del seu líder, el que originarà un motí.

Creada per Álex Pina i dirigida per Jesús Colmenar, Àlex Rodrigo, Alejandro Bazzano i Miguel Ángel Vivas, La Casa de Papel és una producció d'Atresmedia Televisión, amb la col·laboració de Vancouver Media.