0 busca candidats per la nova edició del concurs «El Puente»

El canal # 0 de Movistar + busca els protagonistes de la segona temporada d' El Puente, concurs de telerealitat presentat per Paula Vázquez en què els aspirants a guanyar un premi de cent mil euros han de construir aquesta infraestructura en un lloc apartat de la civilització.

Aquesta segona temporada, que s'estrenarà el 2018 i que es desenvoluparà en una zona encara no anunciada, posarà en competició 15 concursants de perfils i edats diferents, com ja va passar en la seva estrena, en què va guanyar David Adam, que va fer enfadar bona part dels seus companys per repartir els cent mil euros del cofre que els esperava al final del pont en forma de premis i càstigs.

Encara que aquests primers concursants es van enfrontar al programa sense saber molt bé en què consistia, els responsables d' El Puente, produït per Movistar + en col·laboració amb Zeppelin TV, es reservaran sorpreses en el contingut.

El primer lliurament del format va suposar el retorn a televisió de Paula Vázquez després de tres anys i prou experiència en realities i, segons ha explicat, es va sumar al projecte amb les ganes d'una segona entrega per ser «innovador, el pas natural en l'evolució de la telerealitat».