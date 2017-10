La cadena CBS confirma que «SEAL Team» comptarà amb una temporada

La CBS ha encarregat nou episodis més del drama bèl·lic SEAL Team, quan tot just fa tres setmanes que es va estrenar. El drama protagonitzat per David Boreanaz només ha necessitat aquest temps per convertir-se en una de les apostes més potents de la tardor. La sèrie se centra en les vides professionals i personals d'una unitat d'elit de marines mentre entrenen, planifiquen i executen missions d'alt risc a tot el món. Max Thieriot, Neil Brown Jr., Jessica Paré, Benjamin Cavell o Ed Redlich, entre d'altres, completen l'elenc de la ficció.