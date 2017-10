Els actors de «Joc de trons» no tindran els guions de l'última temporada

El nivell de secretisme a Joc de trons per evitar revelacions indesitjades afectarà de forma crucial els actors de cara a l'última temporada de la sèrie d'HBO. Per això, els responsables de la producció han decidit que els actors no rebin els guions dels capítols que componen la tanda definitiva. Així ho ha comentat Nikolaj Coster-Waldau en un programa de la televisió nòrdica Skavlan. «Ni tan sols tindrem els guions», declarava. L'actor va explicar que, en no tenir còpies físiques o digitals dels tractaments, hauran de portar orelleres on els dictaran les línies de diàleg.