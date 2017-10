La cadena BBC produirà un «remake» de la sèrie d'Antena 3 «Vis a Vis»

La cadena britànica BBC ha adquirit els drets de la sèrie Vis a vis del grup Atresmedia, amb l'objectiu de produir-ne un remake. Segons informa la revista Variety, el projecte de la cadena pública del Regne Unit ja s'ha posat en marxa i compta amb Tony Grounds, conegut per la seva tasca a Our Girl, com a responsable de guions. D'aquesta manera, la ficció espanyola continuarà expandint-se, després d'haver arribat, en la seva versió original, a diversos països gràcies a Netflix. D'altra banda, els seguidors de Vis a vis segueixen a l'espera de la tercera temporada, que arribarà properament de la mà de Fox Espanya, que en va comprar els drets després que Antena 3 decidís cancel·lar-la.