Fàrmacs falsificats, un negoci pròsper i letal, al «60 minuts»

Els fàrmacs falsificats maten més de mig milió de persones anualment. Falsificar medicaments s'ha convertit en un negoci il·legal global i increïblement lucratiu. Els fàrmacs falsificats són una amenaça creixent per a la salut pública. La lluita contra aquesta amenaça no és fàcil perquè hi ha implicades moltes capes de la societat i la burocràcia.

El programa 60 minuts, que s'emet cada dimecres al canal 33, s'endinsa aquesta nit en un problema que cada vegada preocupa més les autoritats sanitàries de tot el món, amb l'estrena del documental Fàrmacs falsificats letals. Pastilles que maten.

El treball segueix la tasca que du a terme Cecilia Fant, una agent d'intel·ligència i cap de l'Operació Pangea de la Interpol, amb una missió molt específica. Ha renunciat a la vida de família i treballa contra rellotge amb col·legues de diferents països del món per propiciar un canvi. El documental investiga què passa quan la societat comprèn que s'enfronta ambuna amenaça tan gran que no sap com derrotar-la. Però, encara que la situació sigui crítica, hi ha unes persones dins del sistema que han emprès aquesta tasca sisífica que va molt més enllà del deure.

Tot seguit, el 60 minuts recupera Tetes noves, un documental sobre les opcions de les dones que descobreixen que tenen un gen de càncer de mama hereditari.