RTVE va gastar gairebé 400.000 euros en el festival d'Eurovisió de l'any 2015

Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) va revelar ahir per primera vegada el cost que va tenir participar i emetre el Festival d'Eurovisió, en concret, la despesa corresponent a l'edició de 2015, en la qual Edurne era la representant, que va ser de 396.918,47 euros, dels quals 286.873 euros es van gastar en el pagament per retransmetre les dues semifinals i la final. Aquesta informació arriba en compliment d'una sentència Suprem en la qual es va desestimar el recurs de cassació presentat per RTVE contra les sentències de l'Audiència Nacional que van confirmar una resolució prèvia del Consell de Transparència.