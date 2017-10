«El nom de la rosa» comptarà amb una adaptació televisiva

El nom de la rosa, la cèlebre novel·la d'Umberto Eco de 1980, arribarà a la petita pantalla per primera vegada com a sèrie de la mà de l'actor nord-americà John Turturro, en el paper de Guillem de Baskerville i el britànic Rupert Everett com a Bernardo. La sèrie serà la primera adaptació a la televisió del gran èxit de vendes ambientat en l'Edat Mitjana i estarà dirigida per l'italià Giacomo Battiato i produïda per Matteo Levi i Carlo Degli Esposti, en col·laboració amb Rai Fiction, segons han informat aquesta setmana els principals mitjans italians.

L'adaptació a la petita pantalla de la ficció històrica de misteri d'Eco comptarà amb un pressupost de 23 milions d'euros. La sèrie serà rodada en anglès a partir del pròxim mes de gener als mítics estudis de Cinecittà de Roma i comptarà amb un repartiment internacional, del qual també formaran part entre d'altres, l'alemany Damian Hardung en el paper d'Adso de Melk, el pupil de frare Guillem de Baskerville.

La història tornarà a ser rodada per tant després de l'èxit del film dirigit el 1986 per Jean-Jacques Annaud i protagonitzat per Sean Connery i un joveníssim Christian Slater. El mateix Eco, que va morir l'any passat, va supervisar els guions d'aquest nou projecte, que han estat confeccionats per l'italià Andrea Porporati i el britànic Nigel Williams.