El TS considera «ajustat a dret» l'acomiadament col·lectiu de la RTVV

El Tribunal Suprem (TS) considera «ajustat a dret» l'acomiadament col·lectiu de la Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i ha descartat la inconstitucionalitat de la llei 4/2013 de la Comunitat Valenciana que va suprimir el servei públic de televisió i va provocar la liquidació de l'empresa. Així ho ha acordat el ple de la Sala Quarta del TS, que ha acordat per unanimitat desestimar els recursos presentats contra la sentència de l'Audiència Nacional, que ja havia desestimat la demanda d'acomiadament col·lectiu presentada per CGT contra l'ERO que va extingir els contractes de la totalitat de la plantilla de RTVV, formada per més de 1.600 treballadors..

En la seva deliberació, els magistrats han conclòs que la llei 4/2013 és «compatible amb la Constitució», pel que entenen que no s'ha de plantejar la qüestió davant el Tribunal Constitucional (TC), «més quan la mateixa ja ha estat examinada» per l'Alt Tribunal. La Sala del Social del TS descarta que aquesta llei autonòmica pugui considerar-se una «reacció il·lícita» contra la nul·litat de l'acomiadament.