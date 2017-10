«Masterchef» és reconegut com el programa de cuina amb més èxit del planeta

Guiness World of Records ha reconegut el programa Masterchef com el format televisiu de cuina de més èxit, ja que des de la seva estrena a la BBC britànica el 2005, on acumula ja 38 temporades, s'ha adaptat a més de 52 països, entre ells Espanya, en la seva versió adulta, infantil i celebritats. Amb milions d'espectadors a Àsia, Orient Mitjà, Països Nòrdics, Europa Central i de l'Est, així com en els principals països d'Europa Occidental, el programa mostra l'evolució d'aficionats a la cuina, alguns dels quals han aconseguit dedicar-se professionalment a l'ofici gràcies a l'aprenentatge adquirit durant i després del concurs gastronòmic.

A Espanya, és el cas de Carlos Maldonado, guanyador de la tercera edició, que després de llicenciar-se en el Basque Culinary Center ha obert aquest estiu el seu restaurant Raíces a Talavera de la Reina (Toledo). Segons recorda en una nota la productora Shine Iberia, que el realitza en col·laboració amb RTVE, «el 85 per cent dels concursants de les cinc temporades emeses fins avui a Espanya treballen en negocis relacionats amb la gastronomia».