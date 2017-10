«The Walking Dead» estrena la seva vuitena temporada aquesta nit a Fox

La sèrie de zombies The Walking Dead estrena la seva vuitena temporada a Espanya 24 hores després de l'estrena mundial aquesta nit a la cadena de pagament Fox i en d'altres plataformes. Aquestes noves entregues, que arriben sis mesos després del final de la setena temporada, es dividiran en 16 nous episodis que, com és costum, s'emetran dividits en dos blocs de vuit. Els primers acabaran al desembre i els vuit restants es podran veure a partir del mes de febrer de 2018.

Segons la sinopsi dels propers capítols que ofereix Fox al seu web, després de reunir els supervivents sota el seu control i ensenyar-los una dura lliçó sobre com viure segons les seves regles, Negan (Jeffrey Dean Morgan) seguirà sembrant el caos dins dels diferents grups. No obstant això, Rick (Andrew Lincoln) i els seus companys no es donaran per vençuts i intentaran forjar aliances amb la resta de grups de supervivents per acabar amb les amenaces dels Salvadors en un món més ampli i perillós del que havien imaginat.

The Walking Dead, una de les sèries més populars de la televisió actual, creada i produïda per Frank Darabont i basada en el còmic homònim de Robert Kirkman, se centra en la història de Rick Grimes, un oficial de policia que en despertar d'un coma es troba amb un món postapocalíptic desconegut per a ell. La civilització ha desaparegut a causa d'un inexplicable fenomen que fa que les persones mortes es posin en peu i ataquin les persones vives, transformant-les al seu torn en nous zombis.

La setena temporada, que avançava una gran guerra que no va arribar, deixa un panorama obert perquè el grup de Rick, devastat per la pèrdua de dos dels seus amics, i l'exèrcit dels Salvadors del cruel Negan s'enfrontin finalment, humans contra humans. Segons s'apunta també el web, tant Andrew Lincoln (Rick) com Robert Kirkman (creador de la franquícia) asseguren que aquest episodi, el número 100 de la sèrie, serà un dels millors de tota la història de The Walking Dead.