Odisea dedicarà una franja diària als continguts de la cadena juvenil Viceland

El canal de documentals Odisea s'estrenarà en exclusiva a Espanya a partir de novembre, de dilluns a divendres des de les 22.30 hores, els continguts originals de Viceland, la cadena internacional de televisió propietat de la marca per a joves Vice Media. Els continguts originals de la cadena internacional, com Gaycation -una producció nominada a dos Emmy en la qual l'actriu Ellen Page viatja per diversos països del món per mostrar la situació de les persones LGTB-, arribaran a Odisea gràcies a un acord signat entre AMC Networks International Iberia i Vice Media, segons ha informat la cadena en un comunicat.

Black Market, el programa «més personal» de l'actor Michael K. Williams ( 12 años de esclavitud), en el qual s'endinsa en el perillós món del comerç il·legal, també arribarà a Odisea a partir de novembre. A més, el canal emetrà produccions de Viceland com F×ck, That 's Delicious, el viatge gastronòmic del raper Action Bronson, o Vice World of Sports, en el qual s'analitza el món de la competició des d'una perspectiva «diferent».