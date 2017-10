TV3 mostra com ha canviat la Garrotxa en els últims 25 anys

Quines de les coses que el 1992 semblaven inimaginables ara formen part de la vida quotidiana? Quines transformacions han resultat més sorprenents? El programa Sense ficció mostra una radiografia dels grans canvis que s'han produit en aquest darrer quart de segle amb l'estrena del documental Com hem canviat (21.55 h, TV3). Un equip del programa ha visitat la família de pagesos de la Garrotxa que va protagonitzar el reportatge Un any a pagès, emès a l'espai 30 minuts de la cadena pública el 1992, per comprovar com s'ha transformat la societat en els últims 25 anys.

Un any a pagès seguia durant tot un any la vida d'una família de pagesos de la Vall d'en Bas, els Carrera. En el seu moment, aquesta família era una de les poques de tot Catalunya que encara es dedicava plenament a la ramaderia. Però després d'un període de canvis revolucionaris, els Carrera també han sabut adaptar-se als nous temps i la granja es troba en plena activitat.

El documental mostra a través d'aquesta família com han canviat les maneres de treballar al camp, però també vol ser un testimoni sobre com han canviat les formes de vida d'aquests catalans de la Garrotxa en aquest quart de segle. A la comarca, per exemple, l'any 1992 hi havia 434 habitants nascuts a l'estranger; avui, en canvi, n'hi ha 9.020 de registrats.